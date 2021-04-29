Украине предрекли проблемы из-за увольнения главы «Нафтогаза»

Увольнение главы «Нафтогаза» Андрея Коболева грозит Украине проблемами в переговорах по представлению стране международной финансовой помощи, размер которой составляет 5,5 миллиарда долларов, сообщило агентство Bloomberg.

Такой шаг, как указано в материале агентства, рискует огорчить западных доноров, в том числе Международный валютный фонд (МВФ), которые поддерживали Коболева. Отмечается, что они уже были потрясены тем, что «многие реформисты покинули администрацию президента Владимира Зеленского в течение двух лет».

При этом, как подчеркивается в материале, Коболев стал «главным архитектором» реформы энергетики, которая помогла Украине сократить бюджетный дефицит.

Накануне стало известно, что новым главой правления НАК «Нафтогаз Украины» станет Юрий Витренко. Такое решение приняли в украинском правительстве. В кабмине уточнили, что новый глава компании должен будет увеличить добычу украинского газа, а также содействовать в формировании полноценного и справедливого рынка. До этого Витренко был исполнительным директором «Нафтогаза» и исполнял обязанности министра энергетики Украины.