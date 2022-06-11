Жители Сербии возмутились из-за ультиматума канцлера Германии по Косову

Заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца, который потребовал от властей Сербии признать Косово для вступления страны в Евросоюз, вызвало возмущение читателей сербского издания Kurir. Пользователи в комментариях заявили, что сербы не принимают ультиматумов.

По мнению читателя под ником Milan, угрозы Шольца стоит просто выбросить в мусорное ведро, потому что это единственное подходящее для них место, написало РИА «Новости».

«Примите его, накормите и отправьте домой», — попросил Milan.

Другой участник обсуждения под ником Stanimir заметил, что в Германии, вероятно, так и не осознали, что сербы не принимают ультиматумы.

«Шантаж ни к чему не приведет», — подчеркнул еще один читатель.

Kakvi Smo To Ljudi в ответ поинтересовался, как долго в принципе такой диалог в формате шантажа может еще продолжаться.

«Запад — наш враг, и это не изменится», «они никогда не будут нашими друзьями», написали другие пользователи в комментариях к публикации.

«Немцы, вы нас не уничтожили в двух войнах, теперь хотите снова. Мне не нужен ЕС, чтобы жить так, как я живу, я и так привык иметь немного», — заметил Kiza Bg.

Шольц совершает поездку по Западным Балканам, начиная с 10 июня. Во время визита в Белград он потребовал от Сербии присоединиться к антироссийским санкциям, а также заявил, что для вступления в Евросоюз Сербия должна признать Косово.