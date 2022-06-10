Шольц потребовал от Сербии ввести санкции против РФ

Канцлер Германии Олаф Шольц потребовал от сербских властей ввести санкции против России. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич, передало РИА «Новости».

Шольц в ходе визита в Сербию настаивал, чтобы власти республики присоединились к антироссийским санкциям ЕС, рассказал Вучич.

Президент Сербии после встречи с немецким канцлером сообщил журналистам на пресс-конференции, что обсудил с Шольцем вопросы энергетики и отношений с Россией, а также ситуацию вокруг Косова и Метохии.

По словам Вучича, Европа впервые потребовала от Сербии «обоюдного признания» независимости Косова, за что ранее выступали США, передал ТАСС.

Шольц при этом отметил, что санкции против России сохранятся и после завершения спецоперации на Украине. Канцлер Германии указал на необходимость нормализации ситуации. Сербия, добавил он, не сможет вступить в Евросоюз, если не признает Косово. Власти страны Шольц призвал к «прагматичности» в этом процессе.