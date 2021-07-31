Жители Парижа начали громить улицы в знак протеста обязательной вакцинации

В Париже тысячи людей вышли на акцию против введения обязательной вакцинации и санитарных пропусков. Из-за агрессивного поведения активистов полицейским пришлось применить слезоточивый газ. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

В субботу во французской столице проходят сразу несколько манифестаций. Одна из них стартовала у метро Вилье и движется по направлению к площади Бастилии. В социальных сетях начали появляться видео с места событий. На одном из них видно, как мужчину, стоящего в толпе толкнул полицейский, хотя тот ничего не делал. Помимо этого, сотрудник жестами призывал парижанина подраться. В этот момент его коллега брезгливо распылил в людей слезоточивый газ.

Еще одна акция должна состоятся в районе Лувра, после митингующие проследуют к зданию Министерства социальных дел и здравоохранения Франции. Это не первый день митинга против нововведений, который проходит в стране. Пока информации о задержанных или пострадавших не поступало.

Президент Франции Эммануэль Макрон в середине июля в ходе телевизионного обращения объявил о введении обязательной вакцинации медицинского персонала и ряда других категорий работников в связи из-за ситуации, связанной со штаммом «дельта».