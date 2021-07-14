Массовые протесты вспыхнули во Франции из-за санитарных пропусков

Во Франции вспыхнули акции протеста из-за введения санитарных пропусков, без которых людей перестанут пускать в рестораны, ТЦ, поезда и самолеты. В Париже полиция для разгона протестующих применила слезоточивый газ, сообщило РИА «Новости».

Протестная акция в Париже переросла в столкновения митингующих с полицейскими. На видео можно разглядеть, как силовики применяют гранаты со слезоточивым газом.

В Марселе на акцию протеста вышли около 100 человек. Среди митингующих были и медработники, для которых вакцинацию от коронавируса в стране сделали обязательной. Примерно столько же собралось на манифестации в городе Кан на юго-западе Франции. Там протестующие помешали мероприятиям, которые организовали в честь Дня взятия Бастилии. Правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ. Накануне протесты также прошли в Аяччо и Бастии на острове Корсика.

Французский президент Эммануэль Макрон ранее объявил, что с начала августа в стране введут санитарные пропуска, подтверждающие вакцинацию или отрицательный результат теста на коронавирус. Их будут требовать в ресторанах, кафе, транспорте и торговых центрах у всех французов старше 12 лет. Но для подростков в возрасте от 12 до 17 лет санитарные пропуска введут только с 30 августа.