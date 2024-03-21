Мир 21 марта 2024, 21:50 Жители Молдавии высказались против присоединения к Румынии IMAS: большинство жителей Молдавии не поддержали идею присоединения к Румынии РИА «Новости»

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Половина жителей Молдавии не поддерживают идею присоединения страны к Румынии. Такие данные привел республиканский Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS).

Согласно данным исследования, в ходе гипотетического референдума по этому вопросу, 50% граждан высказались против, и лишь 38% — за.

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Кроме того, 56% опрошенных не верят, что страна присоединится к Евросоюзу до 2030 года. Разделились мнения и по поводу вступления страны в НАТО: 54% респондентов поддержали бы такой шаг, а 28% — нет.

В опросе, который проводился с 9 по 16 февраля, приняли участие 1091 человек.

Глава МИД Сергей Лавров ранее заявил, что Молдавии уготована участь следующей жертвы в развязанной Западом гибридной войне против России. Одной из сорванных попыток решить острые проблемы европейского континента на принципах ОБСЕ стал меморандум Козака, который мог бы урегулировать ситуацию в Молдавии еще 20 лет назад.