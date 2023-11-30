Мир 30 ноября 2023, 17:14 МИД России предрек Молдавии участь следующей жертвы в гибридной войне Запада Глава МИД Лавров: Молдавию ждет участь жертвы в гибридной войне Запада Vladimir Baranov/Global Look Press

Читать 360tv в

Молдавии уготована участь следующей жертвы в развязанной Западом гибридной войне против России, заявил глава МИД Сергей Лавров. Его слова привело РИА «Новости».

Одной из сорванных попыток решить острые проблемы европейского континента на принципах ОБСЕ стал меморандум Козака, который мог бы урегулировать ситуацию в Молдавии еще 20 лет назад, подчеркнул Лавров. При этом НАТО и Европейский союз продолжают убивать формат «5+2».

Реклама

«Натовский и еэсовский Брюссель тогда бесцеремонно торпедировал уже парафированный Кишиневом и Тирасполем документ, а сейчас убивают и формат „5+2“», — заявил министр.

В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате «5+2» участвуют Тирасполь и Кишинев — как стороны конфликта, ОБСЕ, Россия и Украина — в качестве посредников, а Соединенные Штаты — как наблюдатели.

Приднестровье добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма страна присоединится к Румынии.

Министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску обратится к России с требованием вывести военных из Приднестровья. Глава ведомства также запланировал переговоры с коллегами из стран ЕС, чтобы обеспечить поддержку вступления Молдавии в ЕС.