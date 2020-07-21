Американскую пару засудят за угрозу оружием активистам BLM

Семейная пара из Сент-Луиса вышла из своего дома с оружием, когда мимо проходили участники протестной акции Black Lives Matter. Теперь супругов ждет суд, так как их действия сочли угрожающими.

«В городе Сент-Луисе незаконно размахивать оружием в угрожающей манере», — заявила Associated Press прокурор округа Сент-Луис в Миссури Ким Гарднер.

Она добавила, что Марк и Патришиа Макклоски обвиняются в незаконном применении оружия. Кроме того, их обвинили в нападении четвертой степени, которая является наименее значительной.

Макклоски вышли на протестующих с оружием вечером 28 июня. В руках у женщины был пистолет, а ее супруг вооружился ружьем. Стволы они направили на демонстрантов, желая защитить свой дом. Все происходящее засняли на видео, которое быстро разлетелось по Сети. Сам Марк позже объяснил, что боялся за свое жилище из-за того, что митингующие снесли ворота частного квартала и пробрались на закрытую улицу.

Движение Black Lives Matter появилось в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина погиб от рук полицейских в Миннеаполисе. Это стало причиной волны протестов и погромов, которые продолжаются в США до сих пор.