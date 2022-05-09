Жители Мариуполя развернули 300-метровую георгиевскую ленту

Колонная с 300-метровой георгиевской лентой прошла по улицам Мариуполя. Возглавил движение глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Участники акции развернули полотно общей площадью 2100 квадратных метров. Длина георгиевской ленты составила 300 метров. Вместе с Пушилиным колонну возглавил новый руководитель администрации Мариуполя Константин Иващенко, а также волонтеры российских общественных движений.

Участники акции прошли с полотном по центральным улицам города. Георгиевскую ленту Мариуполь получил в конце апреля от губернатора Орловской области Андрея Клычкова, написал «Коммерсант». Также в городе зажгли Вечный огонь у памятника «Жертвам фашизма».

Еще одну гигантскую георгиевскую ленту развернули в День Победы в Москве. На ВДНХ зафиксировали всероссийский рекорд по длине георгиевской ленты. Протяженность полотна составила 366 метров, а его ширина превысила семь метров. Участниками акции стали более 2200 человек. Они пронесли георгиевскую ленту от фонтана «Дружбы народов» до площади Промышленности.