Георгиевскую ленту длиной 366 метров пронесли по ВДНХ
Самую большую георгиевскую ленточку в России развернули на ВДНХ
Всероссийский рекорд по длине георгиевской ленты зафиксировали в День Победы на ВДНХ. Как сообщила пресс-служба мэра Москвы, протяженность ленты памяти составила 366 метров, а ширина — 7,7 метра.
Полотно общей площадью 2700 квадратных метров участники акции пронесли от фонтана «Дружбы народов» до площади Промышленности, где рекорд зафиксировали и внесли в специальных реестр.
Участниками акции по проносу ленты стали более 2200 человек. Среди них оказались ученики Суворовского военного училища, волонтеры, сотрудники и посетители ВДНХ.