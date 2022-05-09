Георгиевскую ленту длиной 366 метров пронесли по ВДНХ

Всероссийский рекорд по длине георгиевской ленты зафиксировали в День Победы на ВДНХ. Как сообщила пресс-служба мэра Москвы, протяженность ленты памяти составила 366 метров, а ширина — 7,7 метра.

Полотно общей площадью 2700 квадратных метров участники акции пронесли от фонтана «Дружбы народов» до площади Промышленности, где рекорд зафиксировали и внесли в специальных реестр.

Участниками акции по проносу ленты стали более 2200 человек. Среди них оказались ученики Суворовского военного училища, волонтеры, сотрудники и посетители ВДНХ.