Жители китайского Сианя пожаловались на голод из-за локдауна

В Сиане местные власти ужесточили ограничения из-за роста заболеваемости COVID-19. Жителям китайского города запретили выходить на улицу даже за едой. Люди начали жаловаться на голод.

Локдаун в одном из крупнейших городов Китая коснулся 13 миллионов человек. Покидать дома им можно только в случае приглашения на массовое тестирование или при необходимости неотложной медицинской помощи. Об этом сообщила газета Daily Mail.

До ужесточения мер покупать еду разрешали раз в два дня одному члену каждого домовладения. Сианьские власти уточнили, что жителей районов с низким уровнем риска пустят за предметами первой необходимости после завершения исследования и при отрицательных результатах теста.

Накануне в Сиане выявили 175 новых случаев заражения коронавирусом. Для Китая, который стремится придерживаться стратегии «нулевого ковида», удар оказался серьезным. Из-за вспышек инфекции в Яньане, за 300 километров от Сианя, закрыли предприятия, а людей отправили по домам.

Из-за ограничений некоторые жители Сианя стали просить о помощи через социальные сети. Люди заявили, что голодают, и призвали соседей поделиться припасами. В Weibo появились посты о невозможности покинуть жилой комплекс.

«У меня скоро закончится лапша быстрого приготовления. <…> Пожалуйста, помогите!» — писали горожане.

Вспышку заболеваемости с Сиане вызвал штамм «дельта». Изоляция в городе началась в прошлый четверг по результатам массового тестирования. Оно показало, что случай заражения коронавирусом покинул карантин и начал распространяться по городу.

Жителям Сианя не разрешают покидать город, если на то нет разрешения работодателя или властей. Движение транспортных средств по дорогам закрыли. Исключение сделали для случаев борьбы с вирусом или для жизнеобеспечения людей. Нарушителям установленных правил грозит до 10 дней задержания и солидный штраф.