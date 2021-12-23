На просторах китайского интернета появилось видео, как медики избивают пациента. Журналисты предположили, что такое поведение люди в защитных костюмах показали якобы из-за отказа одного из пациентов от вакцинации, написал Telegram-канал «Китайская угроза».

В ноябре появилось видео, как китайцы начали приводить своих детей в детский сад с распечатанными QR-кодами на шее. Такой код стал необходим каждому местному ребенку для выдачи паспорта здоровья.

В таком паспорте у каждого человека в Китае подтверждается наличие антител к коронавирусу и то, прошел ли он иммунизацию. Такие сертификаты в Китае ввели раньше всех — еще в 2020 году, это была одна из противоэпидемических мер.