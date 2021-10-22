Жители Кишинева принесли зажженные свечи к потушенному властями Вечному огню

Жители Кишинева продемонстрировали, насколько им важна историческая память: они стали массово нести зажженные свечи к мемориалу славы советских солдат. Власти ранее решили потушить там Вечный огонь, объяснив такой поступок газовым кризисом.

О том, что Вечному огню в Кишиневе придется на время погаснуть, ранее объявили в Минобороны Молдавии. Там уточнили, что перед процедурой решено перенести частицу огня в Музей боевой славы.

Как уточнило «РИА Новости», власти Кишинева объяснили такое решение двумя причинами. Во-первых, в последнее время резко снизилось давление в газовой трубе. Во-вторых, сейчас на всей территории Молдавии объявлено экстренное предупреждение о сильном ветре, и пламя все равно могло бы легко задуть. В Минбороны добавили, что такие ситуации уже бывали и ветер гасил Вечный огонь, на утеку газа жаловались в компании «Кишинев-газ», но проблема до сих пор не исправлена.

В итоге жители Кишинева решили создать Вечный огонь самостоятельно и принесли к мемориалу свечи. Но не все относятся к памятникам воинской славы настолько трепетно. Случаи осквернения происходят регулярно. Последняя такая ситуация возникла в Находке, где мужчина вырвал с клумб цветы и попытался закидать ими Вечный огонь. Злоумышленника быстро вычислили, теперь он будет возмещать ущерб.