Студент забросал Вечный огонь растениями с землей в Находке. Видео

В Находке молодой человек забросал Вечный огонь сорванными цветами с землей. Полицейские его нашли и привлекли к административной ответственности. Информация об этом появилась на сайте «МВД Медиа».

«В дежурную часть отдела МВД России по Находкинскому городскому округу поступило сообщение о повреждении памятника Победы Великой Отечественной войны», — сказано в сообщении.

Участковые выяснили, что работники компании, которые занимаются уборкой территории памятника, обнаружили, что на клумбах вырваны растения, которые с землей брошены в Вечный огонь.

Личность злоумышленника установили быстро. Им оказался 19-летний местный житель, он учится на втором курса института во Владивостоке. Юноша раскаялся в поступке и признал вину. Молодой человек объяснил, что был пьян, когда возвращался домой. В это время он проходил мимо памятника и решил остановиться, чтобы сорвать растения из клумбы и бросить их в Вечный огонь.

Ведомство опубликовало видео с камер наблюдения. На кадрах можно разглядеть, как студент рвет растения из разных клуб и закидывает ими Вечный огонь. Пламя тухло, но тогда парень рвал еще цветы и снова кидал их в огонь.

В отношении него составлен протокол по статье «Уничтожение или повреждение чужого имущества». Студенту грозит штраф в размере до 500 рублей. Помимо этого, ему нужно будет оплатить стоимость повреждения растений и работу специалистов по очистке сооружения от земле. Нарушителю это обойдется в свыше четырех тысяч рублей.