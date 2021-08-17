Жители Кабула рассказали об обстановке в городе после прихода к власти талибов*

Приход к власти «Талибана»* напугал жителей Кабула. Люди пока сидят по домам, организации не работают. Представители движения сейчас патрулируют улицы столицы в качестве полицейских и защищают город от мародеров. Об этом РБК рассказали местные.

«Талибы* работают как полиция, защищают город от мародеров. Конечно, люди напуганы тем, что происходит, особенно женщины», — рассказал кабулец Мудасера.

По словам еще одного жителя афганской столицы, Назира Эйхласса, никто не думал, что республика падет за две недели. Он рассказал об уверенности каждого афганца в том, что страну сдали «Талибану»* без борьбы руками Соединенных Штатов. Эйхласс подчеркнул, что приход талибов* нарушил привычную жизнь Кабула: организации не работают, дороги пустуют, а люди сидят по домам. Из-за закрытых границ взлетели цены на товары.

Люди попросили новую власть позаботиться о них и обеспечить всем безопасность на фоне политических изменений.

Талибы* захватили власть в Афганистане 15 августа. Боевики вошли в Кабул и заняли президентский дворец. После этого в столичном международном аэропорту началась паника — сотни людей ринулись туда, чтобы сбежать из страны.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.