Захват талибами* власти в Афганистане назвали итогом политики США

Захват движением «Талибан»* власти в Афганистане — это закономерный итог политики Соединенных Штатов на фоне вывода войск из страны. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

«Югославия, Ливия, теперь Афганистан. Разве могли быть другими ожидания? <…> Триллион потрачен в никуда», — приводит РИА «Новости» слова замглавы МИД.

Грушко отметил, что в НАТО 20 лет говорили о крепости трансатлантического союза. Когда США решили, что в Афганистане им больше делать нечего, то это единство предстало во всей своей красе. Он добавил, что в НАТО высокомерно не захотели налаживать диалог с ОДКБ, а Россия предлагала создать алгоритм взаимодействия по Афганистану на случай кризиса и эвакуации.

Ранее талибы вошли в Кабул и заняли президентский дворец. В аэропорту столицы Афганистана начался хаос — сотни людей пытались в панике улететь из страны, некоторые цеплялись за шасси американских военно-транспортных самолетов. Несколько человек погибли. Лидер Российского союза ветеранов Франц Клинцевич в разговоре с «360» заявил, что приход «Талибана»* к власти в Афганистане на руку США.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.