facebook_pixel
    17 августа 2021, 08:34

    Захват талибами* власти в Афганистане назвали итогом политики США

    Андрей Иванов

    Захват движением «Талибан»* власти в Афганистане — это закономерный итог политики Соединенных Штатов на фоне вывода войск из страны. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

    Захват талибами* власти в Афганистане назвали итогом политики США

    «Югославия, Ливия, теперь Афганистан. Разве могли быть другими ожидания? <…> Триллион потрачен в никуда», — приводит РИА «Новости» слова замглавы МИД.

    Грушко отметил, что в НАТО 20 лет говорили о крепости трансатлантического союза. Когда США решили, что в Афганистане им больше делать нечего, то это единство предстало во всей своей красе. Он добавил, что в НАТО высокомерно не захотели налаживать диалог с ОДКБ, а Россия предлагала создать алгоритм взаимодействия по Афганистану на случай кризиса и эвакуации.

    Ранее талибы вошли в Кабул и заняли президентский дворец. В аэропорту столицы Афганистана начался хаос — сотни людей пытались в панике улететь из страны, некоторые цеплялись за шасси американских военно-транспортных самолетов. Несколько человек погибли. Лидер Российского союза ветеранов Франц Клинцевич в разговоре с «360» заявил, что приход «Талибана»* к власти в Афганистане на руку США.

    *«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.