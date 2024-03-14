Мир 14 марта 2024, 01:51 Жители харьковских сел стали уходить в партизаны Ганчев: жители харьковских сел ушли в партизаны, приближая освобождение от ВСУ РИА «Новости»

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Украинские военные с помощью местных властей приступили к насильственной эвакуации мирного населения Харьковской области, выгоняя людей из своих домов. Гражданские, которые решили остаться, зачастую уходят в партизаны. Об этом РИА «Новости» рассказал глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

По его словам, людей принудительно вывозят, чтобы развязать руки неонацистам и освободить поле для проведения боевых действий.

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Ганчев заявил, что население Харьковской области пытается самостоятельно приблизить момент своего освобождения, не желая мириться с киевским режимом. Некоторые из них переходят к партизанским действиям в отношении украинских националистов.

Он также добавил, что российские военные в регионе продолжают выполнять поставленные перед ними боевые задачи.

«Всего рассказать также не могу. Но, скажем так, нацистам бьют по зубам крепко», — подчеркнул Ганчев.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил о наращивании сил ВСУ в городе Волчанск в Харьковской области. По его словам, украинские боевики размещали личный состав на гражданских объектах, а технику прятали в жилых постройках.