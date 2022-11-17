Мир 17 ноября 2022, 19:54 Жители Германии пожаловались на сбои в работе операторов мобильной связи — СМИ Focus: немецкий сотовый оператор O2 заявил о перебоях с телефонной связью в стране Pixabay

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Тысячи жителей Германии пожаловались на сбои в работе операторов сотовой связи, сообщил немецкий журнал Focus. Представители одной из крупнейших компаний страны О2 рассказали, что специалисты уже работают над устранением проблемы.

Журналисты отметили, что сообщения о проблемах поступают со всех регионов Германии. Это говорит о том, что ситуация гораздо серьезнее, чем сбои в работе провайдеров.

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«Причина в неисправности голосового сервера, который передает телефонные звонки. Большая часть телефонных звонков может передаваться через другие серверы», — рассказали представители оператора О2. Там добавили, что специалисты фиксируют проблемы с телефонной связью через GMs, LTE и VoWiFi. По данным компании, связисты начали работать над устранением сбоев.

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Ранее жители Германии, Канады, Великобритании и ряда западных стран пожаловались на сбой в работе Instagram* (социальная сеть корпорации Metа, которую признали экстремистской организацией и запретили на территории России). Пользователи сообщили, что испытывали проблемы с публикацией постов, сообщило РИА ФАН.

В Сети начали распространять информацию о том, что 5G якобы влияет на здоровье людей и работу электроники. Выяснилось, что эти данные являются фейком.