Технологии 17 ноября 2022, 18:07 Фейк: сеть 5G влияет не только на людей, но и на работу техники Unsplash

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В соцсетях распространили фейки о том, что пятое поколение мобильной связи, действующее на основе стандартов телекоммуникаций, влияет не только на здоровье людей, но и на работу техники — в частности, дронов. «360» выяснил подробности.

Фейк

Один из пользователей во «ВКонтакте» разместил пост о том, что «нашлось объяснение массовой гибели птиц». По его словам, все дело в том, что дроны «не выдерживают 5G-излучения». Ниже оставлена подпись «Осознание и Пробуждение».

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В качестве иллюстрации — видео, на котором показано, как квадрокоптер (судя по скорости и маневрам, скорее всего, гоночный) поднимается к антеннам базовой станции и, поравнявшись в воздухе с ними, начинает, вибрируя, терять высоту.

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После неудачного приземления от аппарата начинает идти дым. Все время наверху присутствует надпись «5G melts a drone».

Правда

На самом деле, квадрокоптер упал из-за сбоя в приемнике. Об этом рассказал сам владелец дрона в комментариях к оригиналу видео, которое он разместил на ютьюбе.

Таким образом, никакой связи между падением аппарата и якобы воздействием на него волн 5G-излучения нет.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.