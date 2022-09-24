Жители Эстонии начали активно покупать электрогенераторы | 360°

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Жители Эстонии начали активно покупать электрогенераторы

Телеканал ERR: жители Эстонии начали скупать электрогенераторы

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Обращение премьер-министра Эстонии Каи Каллас, в котором она призвала население готовиться к проблемам с электроснабжением, привело к росту продаж электрогенераторов. Об этом сообщил эстонский телеканал ERR.

Менеджер по продукции в магазине Bauhof Свенн Милли заявил, что граждане скупают генераторы. Всего за один день было продано более 100 штук.

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«Это больше, чем за последние четыре месяца. Это показывает, что люди крайне быстро отреагировали на новости. Первые покупки в нашем интернет-магазине были совершены спустя несколько минут после речи премьера», — отметил он.

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Электрические генераторы пропали с полок магазинов уже в середине дня. После обращения Каллас эстонцы также стали запасаться продуктами, в том числе крупами, кормами для животных.

Глава эстонского правительства 22 сентября предупредила, что власти готовятся к экстренной десинхронизации от электросистемы РФ. Каллас заверила, что это временные трудности.

Таллин в последнее время следует недружественной политике в отношении России. До этого власти запретили россиянам въезжать в страну по шенгенским визам, выданным другими государствами.

Электричество

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