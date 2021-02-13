Жители Еревана испугались землетрясения и вышли из домов. Видео с места

Жители многоэтажных домов, расположенных в разных частях Еревана, вышли на улицы из-за землетрясения. По предварительной информации, сила подземных толчков составляет пять-шесть баллов.

Видео прислали через приложение «Репортер 360» (Android и iOS).

На кадрах раскрывается вид из окна дома по Проспекту Маштоца в центре города. Местные жители стоят рядом со своими автомобилями и разговаривают.

Подземные толчки произошли около 15:29 по местному времени (14:29 по Москве). Трясло на протяжении нескольких секунд. В магазинах с полок падали продукты. Очаг землетрясения залегал на глубине в два километра. Эпицентр находился в 12 километрах от столицы Армении.

Пока ничего не известно про разрушения и о пострадавших. В Ереване наблюдаются перебои с сотовой связью и интернетом, сообщил ТАСС.

Службы сейсмической защиты и МЧС ищут точный эпицентр землетрясения, сообщил «Интерфакс». Сотрудники пообещали предоставить более конкретные данные в ближайшее время.

Ранее землетрясение магнитудой 6,3 произошло на юге Филиппин. Очаг залегал на глубине 15 километров.