Мощное землетрясение произошло на Филиппинах

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По данным ученых, подземные толчки зафиксировали 7 февраля, в 12:22 по местному времени (7:22 по Москве). Эпицентр землетрясения был в шести километрах к юго-востоку от города Магсайсай в провинции Южный Давао. Очаг залегал на глубине 15 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях нет. Спустя восемь минут землетрясение повторилось. Оно уже было не таким сильным.