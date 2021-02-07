Мощное землетрясение произошло на Филиппинах
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на юге Филиппин. Об этом сообщил Институт вулканологии и сейсмологии страны (Phivolcs) в Facebook.
По данным ученых, подземные толчки зафиксировали 7 февраля, в 12:22 по местному времени (7:22 по Москве). Эпицентр землетрясения был в шести километрах к юго-востоку от города Магсайсай в провинции Южный Давао. Очаг залегал на глубине 15 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях нет. Спустя восемь минут землетрясение повторилось. Оно уже было не таким сильным.