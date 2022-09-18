Жители Великобритании пожаловались на проблемы с содержанием украинских беженцев | 360°

Мир 18 сентября 2022, 19:25 Поделиться Telegram

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Viber Жители Великобритании пожаловались на проблемы с содержанием украинских беженцев Mirror: британцы заявили о невозможности содержать беженцев с Украины из-за роста цен РИА Новости

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Жители Великобритании признались, что больше не могут содержать украинских беженцев из-за подорожания продуктов и коммунальных услуг. Об этом сообщила газета Mirror.

После начала специальной военной операции на Украине в советы по помощи бездомным обратились сотни украинских семей, в том числе с детьми. Они стали участниками программы «Дома для Украины» и обладателями семейных виз, по которым беженцев подселяют в дома британцев. По мнению британских властей, эти меры должны были решить проблему размещения переселенцев.

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Сейчас более четверти спонсоров программы намерены отказаться от дальнейшего участия в ней. Как только закончатся шестимесячные обязательства по предоставлению жилья, около 20 тысяч беженцев могут остаться без крыши над головой. К 2023 году число бездомных украинцев увеличится до 50 тысяч.

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«Нам выплачивают 350 фунтов стерлингов на пятерых человек, и этого будет недостаточно, чтобы покрыть расходы, если цены продолжат расти. А когда выплаты закончатся, тогда что?» — рассказали 54-летняя Карен Рив и ее 56-летний муж Алан, в доме которых живут пять переселенцев с Украины.

Ранее министр по делам беженцев Великобритании Ричард Харрингтон призвал правительство увеличить ежемесячные выплаты по программам до 700 фунтов стерлингов. Но официально эти планы до сих пор не подтвердили.

Аналогичная ситуация сложилась и в Швейцарии. Местные жители пожаловались, что устали от беженцев и не готовы селить их у себя.

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