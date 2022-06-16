Жители Швейцарии признались в усталости от украинских беженцев

Культурные различия и поведение украинских беженцев удивили, а спустя время утомили граждан Швейцарии. Все больше семей, принимающих у себя переселенцев, не готовы продолжать это делать, сообщил сайт SRF.

«Не обошлось без того, чтобы кто-то постоянно находился в квартире. Мы находим, что есть некоторое удивление, что существуют культурные различия», — рассказала директор Швейцарской службы помощи беженцам (SFH) Мириам Беренс.

Соцработники провели опрос и выяснили, что многие принимающие семьи испытывают усталость и разочарование. Особенно сложно тем, кто поселил у себя украинцев с детьми. Власти опасаются, что летом они могут начать массово отказываться от своих постояльцев.

Около 55 тысяч украинцев проживают в Швейцарии. Примерно половину из них приютили местные семьи, которые курируются местными властями. Жители готовы принять еще 80 тысяч человек в 30 тысячах домах, а в социальном жилье свободны девять тысяч коек.