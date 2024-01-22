Мир 22 января 2024, 22:01 Мощное землетрясение магнитудой 7,0 произошло на границе Киргизии и Китая МЧС Узбекистана: на границе Китая и Киргизии произошло мощное землетрясение РИА «Новости»

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Мощное землетрясение произошло в пограничной области Китая и Киргизии. Об этом сообщили в Центре сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана.

«Землетрясение зафиксировали в 23:08 (20:08 по московскому времени). Эпицентр располагался в пограничной области Китая и Киргизии», — сообщили в Центре.

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По информации Центра, расстояние от эпицентра до Ташкента составило 862 километра в юго-восточном направлении. Эпицентр располагался на расстоянии 121 километра к западу от китайского уезда Аксу и 270 километров к юго-востоку от Алма-Аты. Очаг залегал на глубине девять километров.

Землетрясение почувствовали и в Казахстане. В Алма-Ате зафиксировали подземные толчки магнитудой 6,7. Жители выбежали из домов, очевидцы сообщили о трещинах в зданиях.

Ранее ученые заявили, что в результате землетрясений на Земле может появиться новый континент. Индийская континентальная плита может расколоться на две части.