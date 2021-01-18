Жителей Земли предупредили о грядущей моральной катастрофе

Мир балансирует на грани моральной катастрофы. План по обеспечению жителей разных стран вакциной от коронавируса на равных условиях сейчас находится под угрозой. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Я должен быть откровенным: мир находится на грани моральной катастрофы — и ее ценой будут человеческие жизни и средства к существованию в беднейших странах мира», — приводит официальный аккаунт организации в Twitter слова Гебрейесуса.

Руководитель ВОЗ и бывший министр иностранных дел Эфиопии добавил, что в 49 обеспеченных странах местные жители получили уже более 39 миллионов доз вакцины от 2019-nCoV. В одной из беднейших стран мира сделали всего 25 прививок.

В конце 2020 года Гебрейесус заявил о новых вызовах в связи с пандемией коронавируса, с которыми мир столкнется в 2021 году. Он упомянул новые разновидности COVID-19 и призвал обмениваться информацией, которая поможет остановить распространение вируса, с ООН и другими странами.