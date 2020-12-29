Глава ВОЗ предупредил о новых вызовах в 2021 году из-за коронавируса

В 2021 году мир столкнется с новыми вызовами касательно коронавируса. С таким заявлением выступил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе пресс-конференции в Женеве.

«В грядущем году ожидаются <…> новые проблемы — например, новые разновидности COVID-19», — передает слова Гебрейесуса Associated Press.

Глава ВОЗ добавил, что необходимо оказывать помощь людям, которые устали от пандемии. Он также призвал обмениваться эпидемической информацией с ООН и другими странами.

В своем предновогоднем видеообращении генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что следующий год мир должен посвятить преодолению пандемии коронавируса и исцелению от ее последствий.

В Японии обнаружили первый случай заражения южноафриканским штаммом коронавируса. Всего в стране уже 15 человек заразились разными видами коронавируса. В декабре в ряде стран начали выявлять случаи «британского» штамма. По мнению ученых, он на 70% заразнее предыдущих видов. Эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове считает, что коронавирус и дальше будет мутировать.