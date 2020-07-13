Жителей Украины будут бесплатно обучать украинскому языку
Оплачивать курсы планируют средствами из госбюджета, рассказал Кремень в интервью «Радио Свобода».
Языковой омбудсмен уверен, что в создании необходимых и благоприятных условий для граждан по изучению украинского языка должны быть заинтересованы органы местного самоуправления и руководство учебных заведений Украины.
«Речь идет о массовости внедрения таких курсов», — подчеркнул Кремень.
Его назначили языковым омбудсменом 8 июля. Тарас Кремень выступал одним из соавторов закона, который сделал украинский обязательным для органов госвласти и местного самоуправления, школ, вузов и сферы обслуживания.
Экс-депутат Рады Евгений Мураев подверг критике закон о государственном языке Украины, назвав его нарушающим все демократические нормы страны. Утверждение этого документа, по его мнению, показало, как власть на самом деле относится к устоявшимся европейским ценностям.