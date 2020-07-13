Жителей Украины будут бесплатно обучать украинскому языку

На Украине хотят бесплатно обучать население украинскому языку. Для этого предложили открыть специальные курсы. Языковой омбудсмен Тарас Кремень считает, что в этом должны быть заинтересованы как власти на местах, так и государственные учебные заведения.

Оплачивать курсы планируют средствами из госбюджета, рассказал Кремень в интервью «Радио Свобода».

Языковой омбудсмен уверен, что в создании необходимых и благоприятных условий для граждан по изучению украинского языка должны быть заинтересованы органы местного самоуправления и руководство учебных заведений Украины.

«Речь идет о массовости внедрения таких курсов», — подчеркнул Кремень.

Его назначили языковым омбудсменом 8 июля. Тарас Кремень выступал одним из соавторов закона, который сделал украинский обязательным для органов госвласти и местного самоуправления, школ, вузов и сферы обслуживания.

Экс-депутат Рады Евгений Мураев подверг критике закон о государственном языке Украины, назвав его нарушающим все демократические нормы страны. Утверждение этого документа, по его мнению, показало, как власть на самом деле относится к устоявшимся европейским ценностям.