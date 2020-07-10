Экс-депутат Верховной рады раскритиковал закон о госязыке Украины

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев раскритиковал закон о государственном языке Украины. По его словам, он нарушает все демократические нормы государства.

Политик напомнил, что Киев подписал Европейскую хартию о региональных языках и языках национальных меньшинств. Он подчеркнул, что утверждение закона о госязыке показало настоящее отношение властей к устоявшимся в Европе ценностям.

«Мы нарушаем абсолютно все демократические нормы этой самой Европы. А Крым и Донбасс будут стремиться в Украину с таким законодательством? Ну, это же очевидно — это еще один гвоздь в невозврат этих территорий», — процитировал Мураева сайт NEWS.ru.

Закон о государственном языке начал действовать летом минувшего года. Документ приняла Верховная рада в апреле, а в мае его подписал бывший президент Украины Петр Порошенко.

Согласно этому закону каждый гражданин страны должен владеть украинским языком. Его необходимо применять всем чиновникам, депутатам и президенту при исполнении служебных обязанностей. Это же требование распространяется на тех, кто работает в сфере обслуживания.

Помимо прочего, украинский язык обязателен для СМИ. Его доля на общенациональных каналах должна быть не менее 90 процентов, на региональных — не меньше 80 процентов. Все программы на других языках должны в обязательном порядке переводиться на украинский.