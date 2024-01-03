Мир 03 января 2024, 14:43 Жителей Турции предупредили о возникновении радиационного тумана Haber Global: ряд регионов Турции окутал радиационный туман РИА «Новости»

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Метеорологи регионального управления турецкого города Диярбакыр сообщили, что туман, который несколько дней наблюдается в некоторых регионах страны, является радиационным. Об этом сообщил телеканал Haber Global.

Водителей попросили соблюдать осторожность за рулем в условиях плохой видимости. Синоптики также предупредили, что на фоне неблагоприятных погодных условий возможны сбои в работе наземного и воздушного транспорта.

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Метеорологи уточнили, что в Турции зафиксировано высокое атмосферное давление. В регионах, где нет осадков, поверхность земли охлаждается из-за ветра.

«Если охлаждение опускается до точки росы (температура, при которой образуется конденсат), возникает туман. В метеорологии мы называем это радиационным туманом», — пояснила специалист метеобюро Хюмейра Акгюль.

Радиационный туман образуется, когда поверхность земли охлаждается вследствие радиации, охлаждая и слой воздуха до температуры насыщения (температура, при которой жидкость переходит в газообразное состояние).

В ноябре на Турцию обрушился мощный шторм. В результате разгула стихии в Черном море сухогруз, шедший под флагом Панамы, сел на мель.