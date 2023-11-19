Мир 19 ноября 2023, 15:54 Сухогруз разломился надвое из-за мощного шторма в Турции Sözcü: шторм у берегов Турции разломил сухогруз на две части Freepik

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Сухогруз с флагом Панамы сел на мель у порта Эрегли у Черноморского побережья Турции из-за разбушевавшейся стихии. Об этом сообщил телеканал Sözcü.

В результате мощного шторма судно буквально разломилось на две части. Экипажу из 13 человек пришлось перенаправляться на берег. В результате ЧП никто не пострадал.

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Оранжевый код погодной опасности объявили в Анкаре, Стамбуле, Измире и более чем 60 других городах Турции. Синоптики предупредили о сильных ливнях и риске подтоплений. В столице порывы ветра могут достигать 30 метров в секунду. Из-за стихии в аэропортах Стамбула отменили почти 200 внутренних и международных рейсов.

Непогода также разыгралась в российском регионе 19 ноября. Власти Новокузнецка объявили режим чрезвычайной ситуации из-за урагана, с каким город не сталкивался 45 лет. Сильный ветер повалил дерево на один из автомобилей, два человека погибли. Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов сообщил о шести пострадавших.