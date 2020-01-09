Жителей трех австралийских штатов призвали к эвакуации

Власти и пожарные службы австралийских штатов Новый Южный Уэльс, Южная Австралия и Виктория попросили жителей покинуть зоны риска. Уровень пожарной опасности в них стал экстремальным.

Ситуация сохранится до вечера 11 января, подчеркнули в метеорологическом бюро Австралии. Жаркая и сухая погода установится на Восточном побережье континента с пятницы.

Ожидается, что температура воздуха достигнет 40 градусов. Будет дуть порывистый северо-западный ветер.

На 48 часов продлили в связи с этим действие положения о стихийном бедствии в штате Виктория, о чем премьер-министр региона Дэниэл Эндрюс написал в Twitter.

«Если у вас есть возможность уйти, вы должны это сделать. Чем меньше людей будет в зонах повышенного риска, тем лучше», — подчеркнул он.

Пожарная служба штата Новый Южный Уэльс предупредила, что чрезвычайная пожарная опасность ожидается на юге и юго-востоке региона.

В штате Южная Австралия, уточнил ТАСС, проводится эвакуация ряда поселков. Людей вывозят из населенных пунктов, которые расположены на юге острова Кенгуру. Здесь частично перекрыты дороги, нет электроснабжения. Для обеспечения безопасности военные развернули несколько опорных пунктов.

Лесные пожары в Австралии бушуют с 2019 года. Миллионы гектаров леса уничтожены, погибли более миллиарда животных. С октября погибли 25 человек, среди которых четверо пожарных.