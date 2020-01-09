Более миллиарда животных погибли из-за лесных пожаров в Австралии

Более миллиарда животных погибли в результате продолжающихся лесных пожаров в Австралии. Такие данные привела пресс-служба университета Сиднея со ссылкой на проведенное исследование.

Оценкой потерь фауны Австралии занимался профессор Крис Дикман, пишет РИА «Новости». Он установил, что жертвами пожаров в штате Новый Южный Уэльс стали более 800 миллионов животных, а суммарное число погибших в стране животных превысило отметку в миллиард.

Ученые, проводившие исследование, использовали консервативные оценки, а это значит, что число погибших животных, возможно, существенно превышает указанную отметку, следует из заявления.

Лесные пожары полыхают в австралийских штатах Новый Южный Уэльс и Виктория с 2019 года. Стихийное бедствие уже уничтожило миллионы гектаров леса. Сгорели около двух тысяч жилых домов и трех тысяч административных и хозяйственных построек. На юго-восточном побережье Австралии проходит масштабная эвакуация.

7 января стало известно, что власти австралийских земель на северо-западе континента, где живут аборигены, уничтожат около 10 тысяч диких верблюдов. Из-за бушующих пожаров животные в поисках воды пришли в местные поселения. Верблюды уже повергли в хаос одну из местных общин Канипи.