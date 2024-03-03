Мир 03 марта 2024, 09:37 Жителей Техаса предупредили о возможном выходе штата из состава США Газета MDN предупредила техасцев о возможном выходе штата из состава США РИА «Новости»

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В США большое число кандидатов на выборные должности выступают за независимость Техаса. Об этом сообщила местная газета Dallas Morning News.

«Некоторые заходят слишком далеко в известном стремлении Техаса к независимости», — отметили журналисты.

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В публикации подчеркивается, что много кандидатов подписали обязательство «Заберем Техас назад». Оно предполагает, что политик будет ставить интересы штата выше общеамериканских и продвигать законопроект о референдуме об отделении Техаса.

Обязательство уже подписали свыше 150 человек, в том числе республиканцы из Северного Техаса. Журналисты призвали избирателей внимательно ознакомиться со списком кандидатов, чтобы потом не удивляться результатам выборов.

В США развернулась серьезная политическая борьба, которая может привести к отделению не только Техаса, но и Калифорнии, заявил ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.