Жителей Молдавии призвали пройти в «Бессмертном полку»
Социалистическая партия Молдавии призвала граждан пройти 9 мая в «Бессмертном полку»
Молдавская партия социалистов обратилась к жителям страны с призывом 9 мая выйти на улицы и принять участие в шествии «Бессмертного полка». Об этом сообщил исполнительный секретарь партии Влад Батрынча в эфире телеканала «Первый в Молдове».
Политик подчеркнул, что вопрос использования георгиевской ленты будет индивидуально решать для себя каждый гражданин — учитывая ее недавний запрет.
«Хочу призвать жителей Молдавии 9 мая в 09:00 быть на площади Великого национального собрания, взять портреты своих предков, их награды и вместе со всеми принять участие в традиционном шествии „Бессмертный полк“», — заявил Батрынча.
Действия властей, по его словам, побудят граждан еще более массово отпраздновать День Победы.
«Мы понимаем, что граждане обеспокоены, поэтому сегодня мой призыв — прежде всего, выйти, быть с нами. Путь ограничений приведет к обратному эффекту: мы должны показать 9 мая, что, несмотря на все попытки интерпретаций, мы выходим и мы вместе», — добавил Батрынча.
С 20 апреля в Молдавии ввели запрет на использование георгиевской ленты и буквы Z и V. По словам начальника генерального инспектората полиции страны Виорела Чернэуцяну, правоохранители будут наказывать любого, кто станет использовать ленту и символы как в День Победы, так и в любое другое время.
Запрет на ношение георгиевской ленты в Молдавии раскритиковал депутат Дмитрий Белик.