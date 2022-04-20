facebook_pixel
    20 апреля 2022, 20:07

    Депутат Белик прокомментировал запрет на георгиевскую ленточку в Молдавии

    Дарья Морозова

    Депутат Дмитрий Белик раскритиковал запрет на ношение георгиевской ленты в Молдавии. Об этом сообщил RT.

    По его мнению, страна таким образом хочет «бездарно и нелепо» стереть роль советских солдат в победе над нацизмом. Также Белик назвал это русофобией.

    «Международное сообщество и так слишком долго закрывает глаза на знаковые события, упорно не замечая геноцид, происходящий на территории Донбасса, так что и здесь оно поступит так, как удобно ему», — считает он.