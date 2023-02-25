Мир 25 февраля 2023, 22:42 Жителей Канады предупредили об экстремальных морозах до — 52 градусов Метеобюро Канады: в выходные ожидаются экстремальные морозы до — 52 градусов Unsplash

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Экстремальные морозы прогнозируются 25 и 26 февраля в нескольких регионах Канады, сообщил ТАСС со ссылкой на информационный бюллетень Национального метеобюро Канады. Жителей страны призвали одеваться теплее.

Морозы от — 45 до — 52 градусов ожидаются в северных районах провинций Квебек и Ньюфаундленд и Лабрадор. Температура воздуха опустится до — 40 градусов в некоторых районах провинций Альберта, Британская Колумбия, Онтарио и Саскачеван.

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Жителей Канады попросили заранее планировать свои поездки. По возможности лучше отказаться от длительных пеших прогулок по улице. В такие морозы человеку грозит переохлаждение, что может привести к обморожению конечностей. Синоптики также рекомендовали не оставлять животных на морозе. Такие низкие температуры опасны для питомцев.

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На этой неделе в Московскую область пришло сильное похолодание. Столбики термометров опустились ниже отметки — 23 градуса. При этом в российской столице температура воздуха была значительно выше. На ВДНХ зафиксировали — 15 градусов.

Врач-офтальмолог высшей категории Татьяна Шилова призвала не пользоваться косметикой в морозы. По ее словам, это поможет избежать возникновения аллергических реакций, сообщило издание «Дни.ру».