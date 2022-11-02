Шольц признался, что работа мешает ему спать по ночам | 360°

02 ноября 2022, 01:08
Шольц признался, что работа мешает ему спать по ночам
Канцлер Германии Шольц заявил, что иногда из-за работы не спит по ночам
Канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с жителями Гифхорна в Нижней Саксонии признался, что иногда не спит по ночам из-за работы. Трансляцию вел правительственный портал, слова канцлера процитировало РИА «Новости».
Присутствующие спросили канцлера, сколько часов в сутки он спит. Шольц отметил, что иногда по работе ему приходится вести переговоры в ночное время. Он призвал сограждан чрезмерно за него не беспокоиться.
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«Но бывают ночи, когда я совсем не сплю из-за переговоров или по другим причинам. Но все в порядке. Пока работает», — отметил Шольц.
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Канцлер планирует посетить все 16 федеральных земель ФРГ. Некоторые из них уже состоялись в формате городского собрания.
Ранее СМИ писали, как Шольц отреагировал на просьбу одного из избирателей поговорить с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы снизить цены до прежнего уровня. Канцлер широко улыбнулся, не ответил на просьбу ни слова, сел в автомобиль и уехал.
Германия
Олаф Шольц
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