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    22 июня 2022, 15:20

    Премьер Молдавии поручил обеспечить жителей дровами

    Премьер Молдавии Гаврилица поручила осенью обеспечить жителей дровами по приемлемым ценам

    Оксана Кириллова

    Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица поручила этой осенью обеспечить население страны дровами по приемлемым ценам на фоне четырехкратного роста тарифа на газ. Об этом написал ТАСС.

    Премьер Молдавии поручил обеспечить жителей дровами

    Распоряжение прозвучало на заседании в среду, 22 июня.

    «Необходимо сделать приоритетом вопросы, связанные со снабжением дровами. Необходима программа обеспечения дровами, необходимо гарантировать, чтобы цены не росли», — подчеркнула Гаврилица.

    Она добавила, что в случае необходимости Молдавия запросит помощь из-за рубежа.

    «Министерству труда и социальной защиты необходимо разработать целевые компенсации за газ, электричество и отопление. Но необходимо содействие в том, что касается снабжения дровами», — сообщила премьер.

    По ее словам, в следующие месяцы это должно стать приоритетом в работе Министерства экологии.

    Ранее уполномоченный кабмина Чехии по вопросам энергетики Вацлав Батрушка пообещал, что власти страны «сожгут все, что можно», чтобы согреть жителей зимой, если отключат газ.