Премьер Молдавии поручил обеспечить жителей дровами

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица поручила этой осенью обеспечить население страны дровами по приемлемым ценам на фоне четырехкратного роста тарифа на газ. Об этом написал ТАСС.

Распоряжение прозвучало на заседании в среду, 22 июня.

«Необходимо сделать приоритетом вопросы, связанные со снабжением дровами. Необходима программа обеспечения дровами, необходимо гарантировать, чтобы цены не росли», — подчеркнула Гаврилица.

Она добавила, что в случае необходимости Молдавия запросит помощь из-за рубежа.

«Министерству труда и социальной защиты необходимо разработать целевые компенсации за газ, электричество и отопление. Но необходимо содействие в том, что касается снабжения дровами», — сообщила премьер.

По ее словам, в следующие месяцы это должно стать приоритетом в работе Министерства экологии.

Ранее уполномоченный кабмина Чехии по вопросам энергетики Вацлав Батрушка пообещал, что власти страны «сожгут все, что можно», чтобы согреть жителей зимой, если отключат газ.