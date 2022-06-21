Чешские власти пообещали «сжечь все, что можно», чтобы согреть жителей при отключении газа

Уполномоченный кабмина Чехии по вопросам энергетики Вацлав Батрушка заявил, что при необходимости власти страны «сожгут все, что можно», чтобы согреть свой народ. Об этом написал портал Euractiv.

«Если этой зимой отключат газ, мы сожжем все, что можем, чтобы согреть наших людей и выработать электричество», — сообщил Батрушка.

Чехия, по его словам, считает важнейшей целью устранение зависимости ЕС от российских энергоресурсов. Сейчас наблюдается повторение «нефтяного шока 1973 года», добавил Вацлав Батрушка.

Он считает возможным диверсификацию поставок газа в страны Евросоюза при условии, что покупатели из Европы подпишут долгосрочные контракты.

«Мы говорили с возможными поставщиками сжиженного природного газа, и они все хотели долгосрочные контракты — 20 или 15 лет, но большинство из них — 20 лет», — рассказал ответственный за вопросы энергетики.

Он добавил, что исполнительная власть Евросоюза открыта для долгосрочных контрактов, хотя еще в 2021 году они заключались неохотно.

По мнению Батрушки, переход на новые источники энергии займет какое-то время и будет непростым.

«Пять лет спустя мы будем <…> спрашивать [себя], почему мы сжигали природный газ для производства электроэнергии», — предположил он.