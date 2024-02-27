Здоровье 27 февраля 2024, 16:22 Врач Тананакина призвала не посещать солярий ради получения витамина D

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Врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Наталия Тананакина в беседе с изданием РИАМО призвала не посещать солярий ради восполнения витамина D.

Как пояснила медик, лучшим способом выработки этого витамина является пребывание на воздухе. При этом открытого солнца лучше избегать или же защищаться от его лучей специальными кремами для кожи.

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«Конечно, когда мы отдыхаем на различных курортах, где активность солнца более высокая, то витамин D вырабатывается быстрее», — процитировал «Петербургский дневник» медика.