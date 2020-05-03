Житель Одесской области попал под суд за флаг СССР

Источник фото: Национальная полиция Украины

Когда в дом к мужчине пришли правоохранители и объяснили ему, что его действия попадают под уголовный кодекс, то владелец флага пытался пояснить, что он всего лишь отмечает Международный день трудящихся.

В итоге флаг у празднующего одессита отобрали и завели уголовное производство. Теперь мужчине грозит суд.

За распространению и демонстрацию коммунистической символики на Украине серьезно наказывают. Можно отправиться за решетку на пять лет.

Закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий демонстрацию и изготовление символики, а также публичное одобрение и пропаганду этих видов политического строя, введен на Украине в мае 2015 года.

После вступления в силу этого документа на Украине начался повальный снос памятников Ленину и советским военным деятелям. Документ постоянно использует Институт национальной памяти Украины, который требует переименования городов и собирает списки исторических личностей, чья деятельность попадает под действие принятого документа.

Так, в феврале стало известно, что последний барельеф маршалу Жукову демонтировали в Одессе. При этом для города советский военный не был чужим. Именно он командовал военным округом после войны и смог побороть криминальные группировки, которые держали в страхе всех жителей.