Последний барельеф Жукову демонтировали в Одессе

Последний оставшийся в Одессе барельеф советскому маршалу Георгию Жукову сняли со стены. Теперь на доме на улице Новосельского остался только след от памятной доски. Местные жители пытались помешать радикалам, но сделать это не удалось.

Как сообщило издание «Думская», барельеф погрузили в машину и увезли в неизвестном направлении. По словам одного из активистов, проукраинские организации несколько лет добивались того, чтобы снять барельеф. Жуков был одним из руководителей Советского Союза, значит, он попадает в закон по «декоммунизации».

Городские власти не давали разрешения на демонтаж. Но так как дом находился на балансе Одесского национального университета имени Мечникова, активистам удалось выбить согласие у ректора вуза.

Само здание, которое подверглось атаке вандалов, — памятник архитектуры местного значения. Дом построили в 1883 году по проекту архитектора Александра Чичкина. В 1927 году там разместили студенческое общежитие.

Маршал Георгий Жуков для Одессы человек не чужой. После войны именно он командовал Одесским военным округом. Его штаб находился в этом самом здании. За несколько лет он смог побороть криминальные группировки, которые в послевоенный период держали в страхе весь город.

Закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов» действует на Украине с 2015 года. Согласно документу, советская символика запрещена так же, как и нацистская свастика. Под этим предлогом на Украине сносят памятники государственным деятелям, переименовывают улицы и города. К примеру, в Запорожье из памятника Ленину сделали монумент в честь бывшего президента Украины Петра Порошенко.