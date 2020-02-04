Последний барельеф Жукову демонтировали в Одессе
Как сообщило издание «Думская», барельеф погрузили в машину и увезли в неизвестном направлении. По словам одного из активистов, проукраинские организации несколько лет добивались того, чтобы снять барельеф. Жуков был одним из руководителей Советского Союза, значит, он попадает в закон по «декоммунизации».
Городские власти не давали разрешения на демонтаж. Но так как дом находился на балансе Одесского национального университета имени Мечникова, активистам удалось выбить согласие у ректора вуза.
Само здание, которое подверглось атаке вандалов, — памятник архитектуры местного значения. Дом построили в 1883 году по проекту архитектора Александра Чичкина. В 1927 году там разместили студенческое общежитие.
Маршал Георгий Жуков для Одессы человек не чужой. После войны именно он командовал Одесским военным округом. Его штаб находился в этом самом здании. За несколько лет он смог побороть криминальные группировки, которые в послевоенный период держали в страхе весь город.
Закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов» действует на Украине с 2015 года. Согласно документу, советская символика запрещена так же, как и нацистская свастика. Под этим предлогом на Украине сносят памятники государственным деятелям, переименовывают улицы и города. К примеру, в Запорожье из памятника Ленину сделали монумент в честь бывшего президента Украины Петра Порошенко.