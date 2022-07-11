Житель Индии вырвал из паспорта страницы, чтобы скрыть измену от жены

Гражданин Индии Самдарши Ядава испортил свой паспорт. Мужчина вырвал из него страницы, пытаясь скрыть многочисленные поездки со своей любовницей в Таиланд пишет Times of India.

Индиец побоялся гнева супруги и вырвал из паспорта больше 10 страниц. При этом мужчина не подумал, что у полиции могут возникнуть к нему вопросы. Самдарши Ядаву задержали на паспортном контроле, обвинив в подделке документов и мошенничестве. Однако адвокат мужчины настаивает на его невиновности. По словам правозащитника, утерянные страницы якобы сами выпали из-за некачественного переплета документа.

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