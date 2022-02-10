Индийский змеелов чуть не умер, когда пытался поймать королевскую кобру. Его часто критиковали за небезопасный метод работы. Однако профессиональным змееловам не светит та же участь. Охотники на пресмыкающихся знают, как нужно правильно справляться с ядовитыми хищниками.

Популярный индийский ловец змей 47-летний Вава Суреш пережил укус королевской кобры. Он хвастался тем, что змеи кусали его много раз, но еще никогда он не был в таком критическом состоянии после встречи с пресмыкающимся. В соцсетях появилось видео, на котором индиец пытается схватить змею, но она выгибается и кусает его за ногу. После укуса ловец змей все-таки смог запихнуть кобру в мешок, написал The Indian Express.

Суреш потерял сознание после укуса. В больнице у него случился сердечный приступ, врачи подключали его к аппарату ИВЛ. Чтобы очистить его тело от яда, ему ввели более 50 препаратов с противоядием, вдвое больше нормы.

Как только он вылечился от лихорадки, медики выписали его из больницы. Рана на ноге от укуса змеи еще не зажила окончательно, но Суреш уже может ходить и питаться без посторонней помощи. По его словам, его выздоровление — это результат превосходной скоординированной работы.

Излечение он сравнил со вторым рождением и поблагодарил местные власти за то, что его своевременно доставили в больницу.

Вава Суреш — довольно известный ловец змей в индийском штате Керала. Он ловит ядовитых хищников, которые оказались рядом с домами и выпускает их на волю на природе. Его часто критикуют за небезопасный метод работы, но Суреш пообещал, то в будущем он будет более осторожным.

Экзотическая профессия

Перед ловцами змей стоят две задачи — спасти змей, которые выползли к людям, а также защитить местных жителей от ядовитых хищников. Этих специалистов можно встретить в экзотических и южных странах: Австралия, Индия, ЮАР. Змеи нередко заползают в дома жителей и тихо соседствуют с людьми. Но во время муссонов и дождей они могут выползти из укромных, но уже подтопленных мест и показаться хозяевам жилища. Змеи также сталкиваются с людьми, когда откладывают яйца, написал The Hindu.

Особенно змеи любят канализации. Змеелов в Австралии обнаружил в цистерне для воды унитаза хищника. К счастью, животное удалось извлечь и обезопасить жителей дома. Похожий случай был на другом конце планеты во Франции. Житель Гренобля нашел в унитазе мертвого полутораметрового питона. Хозяином змеи оказался сосед.

Для работы ловцы змей носят свободную одежду, защитную маску и ловят змей с помощью крюков, а после засовывают животных в мешки. Змееловы всегда знают, какие змеи ядовитые, а какие нет, и не боятся подходить близко к пресмыкающимся и фотографироваться с ними.

Одна пара ловцов змей из Австралии даже допускают своего сына к змеям. На фото его можно увидеть как с небольшими пресмыкающимися, так и с огромными питонами.

Иногда змееловы спасают не только людей, но и других животных от ядовитых хищников. В американском национальном парке Эверглейдс ловец змей спас маленького аллигатора от нападения питона. На территории парка резко увеличилась популяция питонов, поэтому администрация попросила помощи у профессионального охотника за змеями.

Охотник увидел ночью, как питон атаковал маленького аллигатора и голыми руками оттащил змею. Но питону не понравилось, что его ужин нарушили, поэтому он попытался атаковать человека.