26 января 2023, 08:55
Житель Херсонской области под давлением СБУ устраивал антироссийские митинги
РИА «Новости»: СБУ принуждала жителей Херсонской области к саботажу против России
Служба безопасности Украины угрозами и шантажом заставляла жителей Херсонской области выходить на антироссийские акции. Один из задержанных «активистов» рассказал РИА «Новости», что спецслужба угрожала ему расправой над семьей.
«Под давлением СБУ дал согласие на сотрудничество, в противном случае они угрожали расправой над семьей», — сказал задержанный мужчина.
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На него вышел сотрудник спецслужбы и пригрозил за отказ убить его детей, которые живут на контролируемой киевском режимом территории. Он заставлял мужчину участвовать в антироссийских митингах, покупать для них флаги и транспаранты, устраивать акции учителей против новой образовательной программы. Агент СБУ перечислял ему деньги на расходы, но без вознаграждения за работу.
Силовики ранее рассказали журналистам, что перекрыли канал финансирования готовивших теракты в Херсонской области агентов СБУ. Они обналичивали деньги через польские и чешские банки, а потом передавали их исполнителям через волонтеров.
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