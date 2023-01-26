Мир 26 января 2023, 08:55 Житель Херсонской области под давлением СБУ устраивал антироссийские митинги РИА «Новости»: СБУ принуждала жителей Херсонской области к саботажу против России

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Служба безопасности Украины угрозами и шантажом заставляла жителей Херсонской области выходить на антироссийские акции. Один из задержанных «активистов» рассказал РИА «Новости», что спецслужба угрожала ему расправой над семьей.

«Под давлением СБУ дал согласие на сотрудничество, в противном случае они угрожали расправой над семьей», — сказал задержанный мужчина.

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На него вышел сотрудник спецслужбы и пригрозил за отказ убить его детей, которые живут на контролируемой киевском режимом территории. Он заставлял мужчину участвовать в антироссийских митингах, покупать для них флаги и транспаранты, устраивать акции учителей против новой образовательной программы. Агент СБУ перечислял ему деньги на расходы, но без вознаграждения за работу.

Силовики ранее рассказали журналистам, что перекрыли канал финансирования готовивших теракты в Херсонской области агентов СБУ. Они обналичивали деньги через польские и чешские банки, а потом передавали их исполнителям через волонтеров.