Число погибших при крушении Airbus в Пакистане увеличилось до 97

Минздрав Пакистана сообщил о гибели 97 человек при крушении самолета неподалеку от аэропорта Карачи. Всего на борту было 99 человек.

Минздрав в Тwittеr уточнил, что из 99 человек после крушения выжили только двое. Пока что удалось опознать 19 погибших.

Самолет «Пакистанских авиалиний» потерпел крушение 22 мая. Он не долетел четыре километра до аэропорта Карачи и рухнул прямо на дома и машины.

Один из выживших рассказал Reuters, что пилот делал две попытки совершить посадку. Во время первой они снизились, а потом снова поднялись и летали еще 10 минут. Потом пилот объявил по громкой связи, что снова попробует посадить самолет.

Газета Nation писала, что проблемы могли возникнуть после того, как самолет столкнулся со стаей птиц.

Пакистанские власти дают разные данные о числе пассажиров на борту. Авиакомпания и Минздрав говорят, что в самолете были 99 человек, авиационные власти — что 107.

Разбившийся самолет — Airbus A320. Он выполнял рейс PK-8303 из Лахора.