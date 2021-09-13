После взрыва газа в США частично обрушился жилой комплекс. Видео

В результате взрыва в жилом комплексе в американской Атланте (Джорджия) пропали без вести как минимум два человека и был ранен один. Хлопок был настолько мощным, что пострадали соседние здания. Прибывшие на место полицейские зафиксировали сильный запах газа.

Один человек был госпитализирован с легкими травмами, сообщил CNN заместитель начальника пожарной охраны округа ДеКалб Мелвин Картер. Он сказал, что 90% квартир по периметру комплекса были обысканы на предмет пострадавших, оказавшихся в ловушке. Сейчас спасатели укрепляют нестабильные части строений, чтобы в них можно было безопасно продолжить поиски.

По словам Картера, официальные лица пока не установили причину взрыва. Но на запах газа жители комплекса пожаловались примерно за час до инцидента. Звук и удар взрыва почувствовали и другие люди за пределами комплекса.

В ночь на 11 сентября взрыв газа произошел в поселке Солидарность Елецкого района. Погибли три человека, пострадали — пятеро. Местные власти обещали им выплатить компенсацию в размере от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей.