Жесткий карантин ввели в Монголии из-за вспышки бубонной чумы на границе с РФ

О вспышке чумы объявил Национальный центр изучения зоонозных инфекций. Жесткий карантин ввели в регионе Ховд на западе Монголии. Это недалеко от республик Алтай и Тыва. В регион приостановлен въезд и выезд автотранспорта.

Известно, что два жителя Монголии — мужчина и молодая девушка — съели мясо сурка и заболели чумой. Сейчас они в критическом состоянии в больнице.

Позже выяснилось, что девушка прямо и косвенно контактировала с более чем 400 людьми.

В Монголии подобные вспышки чумы случались и раньше. Так, к примеру, в 2019 году в одном из регионов ей заболели три человека. Позже вспышку зафиксировали и в Китае.

Бубонная чума — это бактериальное заболевание, которое чаще всего передается через блох. Они в свою очередь живут на диких грызунах. Как сообщала ВОЗ, заболевание может убить взрослого человека меньше чем за сутки, если вовремя не заняться лечением.