Она опустошала целые континенты, но сейчас почти забыта. Почему чума остается «спящей угрозой» для человечества, как она превратила милейших сурков в своих союзников и существует ли противоядие — рассказывает колумнист «360».

На излете 2019 года, несколько жителей Китая заболели чумой. Эта новость прошла практически незамеченной и только у людей знакомых с историей зашевелились волосы от ужаса.

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На фоне беспощадной борьбы за экологию и триумфального шествия по миру Греты Тунберг, мы стали забывать, что вирусные инфекции, убившие десятки миллионов наших предков, остаются главной угрозой существованию человечества. Казалось бы, полностью побежденные микробы, время от времени возвращаются в поисках новых жертв, словно пробуя на прочность антивирусную защиту современного общества.

Что же случилось в КНР? В округе Шилин-Гол автономного района Внутренняя Монголия было зафиксировано не менее трех случаев заболевания чумой. Инфицированные чумой были срочно изолированы и отправлены в один из госпиталей Пекина.

Если в прессе об этом писали мало, то в китайских соцсетях эту тему обсуждали настолько бурно, насколько позволяли цензурные рамки — людей взволновала возможность того, что больные могли добираться до места лечения самостоятельно, на общественном транспорте. Появлялись и панические посты — китайцы в ужасе писали, что ни за что не приблизятся к району в котором расположен инфекционный центр.

На этот раз, кажется, обошлось — качественные санитарные условия и антибиотики смогли подавить вспышку в зародыше, не позволив отдельным случаям болезни перерасти в эпидемию. В начале декабря местная пресса сообщила, что из карантина было выпущено несколько человек контактировавших с зараженными чумой. Сами они все еще находятся в закрытом больничном отделении и проходят курс лечения.

Вроде бы можно выдохнуть, но существование живучего очага заразы недалеко от границ России заставляет внимательней отнестись к теоретической возможности возвращения «черной смерти». Человечество с трудом пережило три пандемии, которые нанесли чудовищные раны населению Азии и Европы, без разбора выкосив десятки миллионы человек. Может ли чума вернуться в четвертый раз?

Источник фото: Twitter

Чумные степи

Не только чума оставила неизгладимые следы в людской памяти. До появления современных препаратов и повсеместной вакцинации, в мире периодически бушевали эпидемии оспы, сыпного тифа, холеры и других бактериальных инфекций. Их главным отличием был относительно высокий шанс для организма справиться с болезнью.

Уникальность чумы в ее летальности. В прошлом, любые ужасы голода и войн меркли перед обреченностью прятавшейся за маской «черной смерти». Заражение бактериями, позже получившими название Yersinia pestis, фактически было смертельным приговором: в 9 случаях из 10, больной умирал за несколько дней и единственным методом лечения были попытки облегчить его муки.

В чем секрет биологического оружия созданного самой природой? Если совсем упрощать, то чумные бактерии действуют словно воры-домушники. С помощью токсинов, они нейтрализуют «сигнализацию» человеческого организма — клетки, отвечающие за реакцию на вредоносные инфекции. Это позволяет им беспрепятственно размножаться.

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Наиболее известна бубонная чума, приводящая к воспалению лимфатических узлов в паховой области, подмышках и шее — их черный цвет дал название народному названию болезни. Есть еще легочная форма, которая настолько заразна, что передается воздушно-капельным путем.

При всей своей грозной силе, у чумы есть одна слабость — рост уровня санитарии и медицины в больших городах смог выбить заразу далеко за пределы цивилизованного мира в малонаселенные области. В итоге, она нашла временное убежище в бесконечных степях, раскинувшихся на территории КНР, Монголии и стран Средней Азии.

Почему именно там? Главными распространителями чумы испокон веков считались крысы, но источниками заразы могут быть и кошки, и мыши, и зайцы, и верблюды и даже милейшие создания вроде сусликов и сурков. Все дело в блохах — спрятавшиеся в шерсти животных. Кровососы и есть настоящие «всадники апокалипсиса», несущие миру погибель в виде чумы.

В мае этого года, противочумной карантин был введен в Баян-Улгий — провинции на западе Монголии, граничащей с Китаем и Россией. Причиной стала гибель семейной пары, которых убила бубонная чума. Семья заразилась после употребления в пищу сырого мяса тарбагана.

Это подвид сурка обитающий в степях Монголии, Китая, российских Забайкалья и Тувы. Несмотря на постоянные предупреждения властей об опасности поедания лохматых «деликатесов», охота на них продолжается — каждый год сотрудники ООН фиксируют несколько случаев появления чумы в этой части мира.

Пока судьба милосердна и ни одна из вспышек не болезни не переросла в аналог пандемий однажды поставивших человечество на грань выживания. Однако, расслабляться нельзя — за последние две тысячи лет, чума разила редко, но метко.

Источник фото: Wikipedia / Stéphane Magnenat На фото: Тарбаган или монгольский (сибирский) сурок

Древнее зло

Невозможно точно определить количество жертв чумной инфекции, сопровождавшей человечество с момента его появления. По самым скромным оценкам, она стала причиной смерти не менее 200 миллионов человек.

Современные исследователи уверены, что каждой эпидемии предшествовал период катаклизмов и климатических изменений — ураганы и ливни губили урожаи и приводили к массовому голоду и ослаблению иммунитета, а также гнали к людским поселениям орды мелких грызунов.

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Юстинианова чума стала катастрофой поистине колоссального масштаба — в 541 году нашей эры она вышла из Египта и смерчем прокатилась по Византии и странам Средиземноморья. Историки по-прежнему спорят о цифрах, но они в любом случае шокируют: болезнь убила от 25 до 50 миллионов людей — почти четверть населения Земли в ту эпоху.

Спустя 800 лет она вернулась в виде черного мора память о котором жива даже сегодня. Жертвами чумы стали от одной до двух третей всех европейцев. Зараза опустошала целые страны, ставила на колени королей и князей церкви, превращала цветущие города в обители теней. До сих пор значительная часть западной культуры отражает генетический страх от пережитой пандемии.

Один из самых расхожих фантастических сюжетов о гибели мира — эпидемия, превращающая людей в зомби. Страх к мертвецам, опасным даже после смерти, и «укушенным», которые против своей воли являются источником угрозы, развился во время пика чумы — любой чужак с признаками заболевания мог быть казнен, а его тело сожжено или закопано с другими чумными трупами в специальных глубоких могилах.

Еще пример. В книгах, фильмах и играх мы часто сталкиваемся с образом «чумных докторов» — похожих на чудовища людей в масках с огромными клювами. Так выглядели средневековые «эпидемиологи», пытавшиеся остановить надвигающийся апокалипсис не только молитвой, но и примитивными медицинскими средствами.

Впрочем, до появления антибиотиков и вакцин, победить чуму было практически невозможно. Противочумные костюмы выглядят более чем эффектно, но спасали они далеко не всегда. Не выручали даже розмарин и ладан, которые медики прятали в своем «клюве», надеясь что их запах защитит от миазмов чумы.

С чумой боролись терзая свою плоть воздержанием и плетьми, с помощью магии и волшебных амулетов, ртути, серебра и мышьяка, а болезнь стали персонифицировать — в расстроенном сознании одержимых страхом людей правила бал Дева Чума, способная одним мановением руки умертвить целый город.

Когда инфекция отступила, мир перестал быть прежним. Огромные территории лежали опустошенными, а состав населения резко поменялся — меньше всего от чумы пострадали обладатели третьей отрицательной группой крови, так что изменился даже генетический состав жителей Европы.

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Вспышки болезни продолжались еще около трех столетий, они были относительно локальным, но не менее летальными. Последняя крупная эпидемия случилась в 1771 году на территории Российской империи, ее центром стала Москва. По всей видимости, инфекцию принесли солдаты и торговцы, вернувшиеся с турецкого фронта. Она истребила от 50 до 100 тысяч человек — прежде всего, городских бедняков живших в условия полной антисанитарии — и привела к жестоко подавленному бунту обезумевших от страха горожан.

Третьей пандемией считается «чумной пожар» прокатившийся по Китаю в 1855 году. Из его портов зараза разлетелась по всему миру, однако наибольшее число жертв было среди китайцев и жители Индии — эти страны в совокупности потеряли свыше 12 миллионов человек.

В Европе «чумного джинна» загнали в кувшин довольно быстро — помог резкий выросший со времен Средневековья уровень медицинских знаний и вовремя организованный карантин зараженных. А еще через несколько десятилетий ученым удалось совершить доселе невозможное — впервые были точно определены переносчики и возбудители чумы.

«Наконец-то увенчались успехом тысячелетние попытки человечества найти оружие против „черной смерти“, в тени которой росла, а подчас лишь еле теплилась человеческая цивилизация», — характеризует масштаб открытия чешский ученый-паразитолог и писатель Милан Даниэл в своей книге «Тайные тропы носителей смерти».

Как победить «черную смерть»

Главная опасность чумы в наше время — скорость с которой она может разлететься по миру. Если раньше путешествие на другой конец света длилось месяцами, то сейчас вы за день долетите хоть до Австралии. Именно поэтому так важно отслеживать любые вспышки чумы и людей контактировавших с ее жертвами — современная транспортная система может в момент разнести инфекцию по целому континенту.

По идее, нас всех должен спасти антидот, ведь за последнее столетие чумные микробы изучены вдоль и поперек, а значит некогда грозная инфекция не должна больше представлять никакой опасности. Увы, это не совсем так.

Несмотря на накопленный современными эпидемиологами объем знаний, чума оказалась слишком сложной формой бактериального заражения для того, чтобы одолеть ее раз и навсегда. Ученые пока довольствуются тем, что рисуют карты действующих и реликтовых чумных очагов, а также вырабатывают меры по быстрой ликвидации вспышки заболевания.

В качестве превентивной защиты, в России и Китае применяются живые вакцины, созданные на основе ослабленных штаммов чумы. Они способны эффективно защитить человека, но действуют не больше года и могут иметь побочные эффекты.

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Амбициозной задачей для ученых всего мира стала работа над противоядием, которое поможет человеку выработать непробиваемый иммунитет против чумы. Работы над синтетическими вакцинами следующего поколения ведутся в России, США, Китае и ряде европейских стран — они будут убивать чуму ее собственным оружием: белком-антигеном, с помощью которого она «взламывает» нашу сигнализацию.

До момента появления чудодейственных вакцин, всегда остается надежда вылечить больного с помощью антибиотиков. Они способны нейтрализовать бактерии если только они не добрались до легких — в таком случае, смерть наступает в течение суток и спасти пациента почти невозможно.

Самым эффективным средством уже много веков остается карантин, придуманный в охваченной чумой Венеции 14 века. С итальянского quaranta переводится как «сорок». Ровно столько дней на острове Лазаретто ждали приплывшие издалека путешественники и купцы — только после этого периода можно было попасть в город.

Хочется верить, что уже имеющегося арсенала с лихвой хватит, чтобы отбить любые попытки «черной смерти» беспощадно обрушиться на наши головы. Однако, лишняя осторожность не помешает: если судьба занесет вас в Монголию, не забудьте перед путешествием сделать необходимые прививки и постарайтесь не употреблять в пищу несчастных сурков — они не виноваты, что стали чудовищно опасным биологическим оружием замедленного действия.

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